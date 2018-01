Chelsea pode enfim ser campeão O Chelsea, time do bilionário russo Roman Abrahmovich, pode acabar com um jejum que dura 50 anos. Se ganhar do Bolton fora de casa, conquistará o segundo título inglês de sua história - o primeiro foi ganho em 1955. O time do técnico José Mourinho tem uma vantagem de 11 pontos em relação ao segundo colocado, o Arsenal, e há apenas 12 pontos em disputa. Como o título inglês é uma questão de tempo, Mourinho pode poupar seus principais jogadores para a partida de volta das semifinais da Copa dos Campeões, terça-feira, em Liverpool. No jogo de ida, no Stamford Bridge, em Londres, o Chelsea só empatou sem gols. Um dos jogadores que podem ser poupados é o meia Frank Lampard, que já detém um recorde na Liga Inglesa: uma série de 142 jogos consecutivos na competição. "Nós queremos definir logo a Liga. E nossa próxima chance é o jogo contra o Bolton. Será bom psicologicamente irmos para a semifinal da Copa dos Campeões com o título inglês garantido", disse o goleiro Cech. O Bolton promete engrossar, principalmente porque disputa vaga em um torneio europeu. Está em sexto lugar, com 54 pontos. Possui um time com jogadores experientes, como Hierro, Okocha, Candela e Diouf. No primeiro turno, em Londres, o Bolton arrancou um empate por 2 a 2. Mesmo se não vencer neste sábado, o Chelsea pode ser campeão com um tropeço do Arsenal, que joga segunda-feira contra o West Bromwich, fora de casa. Terá de torcer para por uma derrota ou empate do rival. Outros jogos da rodada: Birmingham x Blackburn; Fulham x Everton; Manchester City x Portsmouth; Newcastle x Crystal Palace; Southampton x Norwich. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Inglês 2004/05.