Chelsea pressiona, mas só empata com o Birmingham

O Chelsea voltou a tropeçar no Campeonato Inglês neste sábado. Jogando fora de casa, o líder pressionou o Birmingham, mas não saiu do 0 a 0, na abertura da 19.ª rodada. Foi o terceiro empate do time londrino nos últimos quatro jogos disputados na competição.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 42 pontos, perdeu a chance de disparar na liderança e ainda abriu espaço para os rivais encostarem na tabela. O Manchester United, segundo colocado, poderá alcançar os 40 pontos se vencer o Hull City no domingo.

E o Arsenal, que ocupa o terceiro lugar, tem chance de chegar aos 38, no duelo com o Aston Villa no mesmo dia. Já o Birmingham somou 29 pontos e estacionou na provisória sétima colocação - a equipe poderá cair na tabela no decorrer da rodada.

Mesmo sem poder contar com o meia Deco e o atacante Anelka, machucados, o Chelsea mostrou uma postura ofensiva desde os primeiros instantes da partida. No primeiro tempo, Lampard e Alex desperdiçaram boas oportunidades para abrir o placar.

Aos 27, o meia recebeu bom passe e, sozinho e de frente para o gol, parou na mãos do goleiro Hart. No final da etapa, o brasileiro Alex bateu forte e carimbou a trave dos donos da casa - Belletti também foi titular da equipe londrina.

O Birmingham, por sua vez, não recuou e levava perigo nos contra-ataques puxados pelo habilidoso atacante Benítez. Aos 30, ele chegou a mandar para as redes, mas o árbitro anulou o gol ao assinalar um impedimento duvidoso, na pequena área.

No segundo tempo, o roteiro foi o mesmo, com grande pressão dos visitantes. O goleiro Hart se destacou ao fazer grandes defesas. Pelo lado do Chelsea, Peter Cech buscou uma bola no ângulo direito, após cobrança de falta, para manter o placar inalterado.