Chelsea quer Tevez, diz jornal O suposto interesse do Chelsea pelo corintiano Carlitos Tevez voltou a ganhar força na Europa. De acordo com o jornal português Record, o time do magnata russo Roman Abramovich, estaria acertando a contratação do argentino já para o mês de janeiro. De acordo com o jornal, o técnico português José Mourinho avalia que Hernan Crespo não se adaptou ao futebol inglês e dificilmente será aproveitado na próxima temporada. O jornal diz ainda que, além do corintiano, o Chelsea estaria interessado no meia Anderson, do Grêmio, de apenas 17 anos, e no zagueiro Slobodan Rajkovic, do OFK de Belgrado, de 16. Os jornais ingleses de quarta-feira já antecipavam o assunto. Garantiam que Mourinho estaria disposto a gastar 40 milhões de euros para convencer o Corinthians a liberar Tevez. Segundo a imprensa britânica, Mourinho prefere jogadores valentes, disciplinados taticamente e cujo ego não se sobrepõe ao coletivo. O argentino se encaixaria neste perfil, além de ser um goleador. No Corinthians já marcou 19 gols no Campeonato Brasileiro. Há aproximadamente um ano, o clube brasileiro gastou cerca de 20 milhões de dólares para tirá-lo do Boca Juniors. Crespo briga com Drogba pela vaga de titular no ataque do Chelsea, mas não tem se saído muito bem: foram apenas 4 gols em 14 jogos, 6 dos quais começou como titular. Mourinho apostava no argentino; tanto que pediu sua volta depois do empréstimo ao Milan. Só que o jogador continua a revelar problemas de adaptação a Londres. Segundo a imprensa britânica, a família do argentino prefere o futebol italiano.