Chelsea quer vitória para passar Natal O Chelsea, líder do Campeonato Inglês, pretende passar um natal tranqüilo com uma vitória sobre o Norwich, neste sábado em Londres, na abertura da 18ª rodada do Campeonato Inglês. O Everton, que agora é o vice-líder, tem um jogo mais complicado, fora de casa, contra o Blackburn. Já o Manchester United tenta reduzir a distância que o separa do líder no duelo contra o Crystal Palace.