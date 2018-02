Chelsea reage e consegue empate com o Tottenham por 3 a 3 Ainda sem poder contar com o zagueiro e capitão John Terry, que sofreu uma seria lesão na cabeça no clássico com o Arsenal, o Chelsea empatou com o Tottenham por 3 a 3, neste domingo, em casa, no Estádio Stamford Bridge. O confronto foi válido pelas quartas-de-final da Copa da Inglaterra. O resultado obriga a uma nova partida na casa do adversário, no White Hart Lane, no próximo dia 19. Mesmo jogando longe de seus domínios, o Tottenham saiu na frente aos 5 minutos da partida, quando o búlgaro Dimitar Berbatov ganhou uma disputa de bola com o ganês Essien, que jogou improvisado ao lado do português Ricardo Carvalho, para marcar. Mas, aos 21, Lampard pegou sobra de chute de Shevchenko para empatar para os anfitriões. Sete minutos depois, Essien voltou a falhar ao marcar um gol contra ao tentar cortar um cruzamento de Aaron Lennon. O Tottenham chegou ao terceiro gol momentos depois. Numa rebatida errada de Essien, Ashely Cole colocou a bola para trás e Hossam Ghaly chutou cruzado na entrada da área para superar o goleiro checo Petr Cech. Mas, após o intervalo, o Chelsea voltou melhor e descontou novamente com Lampard após sobra num escanteio. O empate saiu aos 41, quando Lampard ajeitou de cabeça para Kalou bater e deixar tudo igual. Já Terry, que foi barrado pelos médicos, está totalmente recuperado do chute involuntário que sofreu no rosto de Abou Diaby há duas semanas, na final da Copa da Liga Inglesa. O capitão do Chelsea deverá voltar a jogar na próxima quarta-feira, na partida contra o Manchester City, fora de casa, pela 28.ª rodada do Campeonato Inglês.