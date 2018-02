Chelsea recebe Porto em Londres confiante na classificação O Chelsea receberá nesta terça-feira, em Stamford Bridge, o Porto, que chega a Londres confiante em um bom resultado que garanta a classificação para as quartas-de-final da Liga dos Campeões. Após o empate na partida de ida, em Portugal, os ingleses querem agora garantir em seu estádio a classificação. A equipe vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Portsmouth, fora de casa, pelo Campeonato Inglês, mas jogará desfalcada de seu capitão, John Terry. "Terry não poderá atuar contra o Porto. Mas contaremos com o retorno de Mikel e Boulahrouz", confirmou o treinador do Chelsea, José Mourinho. O capitão sofreu uma lesão na cabeça na final da Copa da Liga, vencida pelos ´Blues´. O time londrino contará com a volta do zagueiro holandês Boulahrouz, recuperado de uma lesão no ombro, que o afastou da equipe nas últimas três semanas. Com a volta de Boulahrouz, Mourinho poderá voltar a escalar o ganês Essien no meio-campo. Outra presença confirmada é a do atacante marfinense Didier Drogba, que sofreu uma pequena lesão nas costas na partida contra o Portsmouth. Já o Porto chega à partida após vencer o Braga, por 1 a 0, pelo Campeonato Português, resultado que permitiu à equipe manter a liderança da competição, e abrir quatro pontos de vantagem sobre o Benfica. A equipe portuguesa terá, no entanto, que mudar o retrospecto em partidas em terras inglesas, se quiser passar às quartas-de-final da Liga dos Campeões. O Porto obteve, como melhor resultado na Inglaterra, um empate em 1 a 1 contra o Manchester United, na temporada 2003/2004 da Liga dos Campeões, frente a oito derrotas acumuladas desde a década de 60. O único confronto direto entre as duas equipes em Londres ocorreu na temporada 2004/2005, quando os ingleses venceram por 3 a 1. O técnico Jesualdo Ferreira não poderá contar com o lateral direito Bosingwa, que ficou em Portugal, devido a uma contratura muscular na coxa direita. Já o brasileiro Adriano, ex-Cruzeiro, disputa lugar no ataque da equipe com Hélder Postiga. O atacante foi titular na partida contra o Braga, na qual marcou um gol, e parece ter ganho definitivamente a confiança do treinador. Prováveis escalações: Chelsea - Cech; Diarra, Ricardo Carvalho, Boularouz e Ashley Cole; Makelele, Lampard, Ballack, Robben (Essien); Shevchenko (Kalou) e Drogba.Técnico: Porto - Helton; João Paulo, Pepe, Bruno Alves, Fucile; Lucho González, Paulo Assunção, Raúl Meireles; Lisandro, Adriano e Quaresma. Técnico: Árbitro: Roberto Rosetti (ITA). Local: Estádio Sanford Bridge, Londres (ING). Horário: 16h45 (de Brasília).