Chelsea receberá patrocínio recorde A equipe londrina do Chelsea - do empresário russo Roman Abramovich - assinou nesta segunda-feira um contrato milionário de patrocínio com a multinacional coreana Samsung. O valor é de ? 75 milhões, o maior até hoje pago a um clube no futebol inglês. A empresa eletrônica vai substituir a companhia de linhas aéreas Emirates. O contrato do Chelsea supera o do Manchester United com empresa de telefonia móvel Vodafone, de 54 milhões de euros. A partir da temporada 2005/06 a camisa do Chelsea passará a estampar a inscrição "Samsung Mobile". O Chelse poderá sagra-se campeão da Liga Inglesa nesta segunda-feira, se o Arsenal não vencer o seu jogo de hoje contra o Tottenham.