Chelsea renova contrato com meia Lampard por mais uma temporada

LONDRES - Um dia depois de faturar o título da Liga Europa, conquistada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Benfica, em Amsterdã, o Chelsea anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do meia Frank Lampard por mais uma temporada. O ídolo, que no último final de semana se tornou o maior artilheiro da história do time inglês, havia dito anteriormente que ainda não havia sido procurado pela diretoria do clube para a renovação, mas agora festejou a sua permanência na equipe que defende há 12 anos.

"Estou absolutamente contente. Todos sabem que sempre tive o sonho de ficar no Chelsea. Gostaria de agradecer ao senhor (Roman) Abramovich (proprietário do clube) por tudo que fez para tornar o sonho realidade. Eu amo esse clube, a diretoria, os jogadores e especialmente os torcedores, que me trataram de forma fantástica desde que cheguei", ressaltou Lampard, autor de 203 gols pelo Chelsea.

Em seguida, o meio-campista projetou novos feitos para a sua 13.ª temporada com a camisa da equipe inglesa. "O pensamento de ajudar o clube a ter mais sucesso nos próximos anos é tudo que sempre quis. Não poderia estar mais feliz", completou.

Desde quando foi contratado junto ao West Ham, em 2001, Lampard ganhou um título da Liga dos Campeões, três do Campeonato Inglês, quatro da Copa da Inglaterra e dois da Copa da Liga Inglesa, além de ter acabado de conquistar a Liga Europa. Em abril passado, Lampard se tornou o terceiro jogador a disputar 600 partidas com a camisa do Chelsea, sendo que ele já atuou 560 vezes como titular e outras 47 após começar jogos no banco de reservas.

O Chelsea, por sua vez, festejou o novo acordo firmado com Lampard. "Estávamos conversando desde o fim do ano passado, e nossas conversas foram totalmente positivas. Estamos felizes de anunciar a extensão de seu contrato, o que o manterá no clube até 2014", disse o diretor executivo do clube, Ron Gourlay.