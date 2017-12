Chelsea renova contrato de empréstimo e Piazon segue no Fulham

O Chelsea confirmou nesta terça-feira que não tem interesse no retorno de Lucas Piazon. O contrato de empréstimo do atacante brasileiro chegaria ao fim nesta semana, mas foi renovado para que ele continue se desenvolvendo no Fulham, da segunda divisão do Campeonato Inglês.

De acordo com nota publicada no site do Chelsea nesta terça-feira, Piazon continua no Fulham, também equipe de Londres, até o fim da atual temporada. O brasileiro já atuou 17 vezes pelo novo clube, marcando quatro gols. Em oitavo, o Fulham briga para voltar à elite da Inglaterra.

Formado nas categorias de base do São Paulo e vendido antes mesmo de fazer sua primeira partida profissional no Morumbi, Piazon nunca se firmou no Chelsea. Ele chegou a atuar pelo clube em 2012, aos 18 anos, mas depois foi seguidamente emprestado. Já passou por Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt e Reading. Com exceção do Málaga, sempre atuou com regularidade.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sob o comando de Antonio Conte, o elenco do Chelsea tem três brasileiros: o zagueiro David Luiz, o meia Willian e o atacante Diego Costa (naturalizado espanhol). O meia-atacante Nathan está na sua segunda temporada emprestado ao Vitesse, da Holanda, enquanto Wallace Oliveira, lateral-direito, foi devolvido pelo Grêmio. Outro brasileiro que precisa definir seu futuro é o atacante Kenedy, ex-Flu, que quase não atuou ao ser emprestado pelo Watford e voltou a Londres.