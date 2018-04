Chelsea renova contrato de Terry por cinco temporadas

Veja também:

O novo acordo assegura a continuidade de Terry em Stamford Bridge até 2014. O Chelsea não revelou os detalhes financeiros do novo contrato, mas a equipe londrina espera que o acordo permita que o zagueiro encerra sua carreira no clube, encerrando as especulações sobre a possibilidade de perder o jogador para o Manchester City.

"O Chelsea está feliz em confirmar que John Terry firmou um novo contrato de cinco anos que o manterá no clube até o final da temporada 2013/2014", indicou o clube em um comunicado de imprensa. "Isto reafirma o desejo conhecido de John [Terry] e do Chelsea de que permaneça em Stamford Bridge até o final de sua carreira como jogador", completa.