Chelsea se garante na Liga dos Campeões Está muito feliz o magnata russo Roman Abramovich, que comprou 50,09% das ações do Chelsea, da Inglaterra. O seu clube está garantido na próxima edição da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, bateu o Zilina, da Eslováquia, por 3 a 0, na partida de volta (no jogo de ida, havia vencido por 2 a 0) da última rodada da fase de classificação. Os gols foram de Glen Johnson, Huth e Hasselbaink. Agora, o Chelsea se prepara para disputar a primeira fase da competição européia. É o sonho de Abramovich, que nesta terça apresentou mais um reforço: o atacante Hernan Crespo, comprado da Inter por US$ 28 milhões. Em casa, o La Coruña também se classificou para a primeira fase da Liga dos Campeões. Venceu o Rosenborg (NOR) por 1 a 0, gol de Luque. No jogo de ida, houve empate por 0 a 0. Nesta quarta-feira, três grandes clubes europeus jogam o seu futuro na Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund, dos brasileiros Evanílson, Dedê, Flávio Conceição, Éwerthon e Amoroso, precisa de uma vitória contra o Brugges, da Bélgica, para assegurar presença na chave principal. No jogo de ida, Amoroso marcou o gol do Borussia, que perdeu por 2 a 1. Um empate classifica os belgas. Em Portugal, haverá o jogo mais importante da rodada. O Benfica tenta reverter a vantagem conquistada pela Lazio na partida de ida, em Roma: 3 a 1.O clube italiano pode perder por um gol de diferença. Outros jogos: Lokomotiv x Shakhtar Donetsk; CSKA x Galatasaray; Copenhagen x Glasgow; AEK x Grasshoppers; Ajax x Sturm Graz; Celtic x MTK; Dínamo de Zagreb x Dínamo de Kiev; Newcastle x Partizan; Slavia Praga x Celta; Olympique x Austria Vienna. Na quinta-feira, em Montecarlo, será realizado o sorteio da primeira fase da Liga dos Campeões. E na sexta, Milan e Porto decidem a Supercopa da Europa, que reúne o campeão da Liga dos Campeões (Milan) e o campeão da Copa da Uefa (Porto). Reforço - A Inter de Milão anunciou nesta terça-feira a contratação do meia argentino Kily González, que estava no Valencia. O clube italiano pagará US$ 1,2 milhão por ano ao jogador de 29 anos. Kily era o sonho de Héctor Cúper, técnico argentino que dirige a Inter. "Espero retribuir a confiança da Inter", disse o jogador.