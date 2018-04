Chelsea só empata e corre risco O Chelsea não conseguiu manter o aproveitamento 100% na temporada 2004/2005 do Campeonato Inglês e ficou no 0 a 0 com o Aston Villa. Com isso, a equipe assumiu a liderança isolada, com 13 pontos em 5 jogos disputados, mas corre o risco de perder a ponta ainda neste sábado, quando o Arsenal enfrenta o Fulham e pode chegar a 15 pontos.