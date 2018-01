Chelsea só empata e fica longe dos líderes O Chelsea só empatou com o Birmingham, por 0 a 0, neste domingo, e ficou longe dos líderes do Campeonato Inglês. Agora, a equipe está com 46 pontos, atrás do Manchester United, que tem 50, e do líder Arsenal, que passou a 52 depois de vencer o Aston Villa por 2 a 0.