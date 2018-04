Chelsea sofre três gols no 1º tempo, tenta reação, mas perde na estreia do Inglês

O Chelsea teve Cahill expulso logo aos 14 minutos do primeiro tempo e desceu para o vestiário sob vaias e perdendo por 3 a 0 para o Burnley, em casa, logo em sua estreia no Campeonato Inglês. Na etapa final, voltou mais ligado, diminuiu a desvantagem, mas Fábregas levou cartão vermelho. A dois minutos do fim, o time da casa fez o segundo com David Luiz e foi para o tudo ou nada. Os visitantes, no entanto, conseguiram segurar a pressão e comemoraram a importante vitória por 3 a 2 sobre o atual campeão nacional.

A demonstração de raça dos jogadores do Chelsea no segundo tempo serviu ao menos para melhorar a relação com seus torcedores. Indignados com a falta de ânimo vista no primeiro tempo, o time teve que encarar os protestos da arquibancada durante boa parte da partida e ainda ouviu o público pedir o retorno de Diego Costa. O centroavante foi dispensado pelo técnico Antonio Conte e está sem clube atualmente.

O Burnley terminou o primeiro tempo na frente graças a dois gols de Sam Vokes e um de Stephen Ward. O início da reação do Chelsea começou aos 24 minutos da etapa final. O brasileiro William cruzou da direita na medida e Morata, o novo camisa 9 do Chelsea, desviou de cabeça para as redes.

O Chelsea seguiu insistindo com as bolas na área. Depois de perder Fábregas, conseguiu fazer o segundo com David Luiz, que virou praticamente um atacante. Nos instantes finais, o atual campeão seguiu na tentativa da jogada aérea, mas o gol de empate não veio.

ROONEY ESTREIA COM GOL

O veterano Wayne Rooney voltou oficialmente ao Everton neste domingo após 13 anos de Manchester United. No retorno ao clube que o revelou para o futebol, ele marcou o gol da vitória sobre o Stoke City por 1 a 0, em casa.

O Huddersfield, que subiu da segunda divisão, surpreendeu o Crystal Palace e venceu por 3 a 0, fora de casa. O West Bromwich derrotou o Bournemouth por 1 a 0, em casa, e Southampton e Swansea ficaram no empate sem gols.