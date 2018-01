Chelsea torce para o Middlesbrough contra o Manchester O Chelsea, com esperanças de conseguir mais um título após diminuir a vantagem para três pontos do atual líder do Campeonato Inglês, o Manchester United, torce para que o Middlesbrough - adversário da equipe do técnico Alex Ferguson na 35.ª rodada - o ajude para que a diferença desapareça. Mesmo sem ainda estar assegurado para a próxima temporada da Premier League - ocupa a 14.ª posição na tabela com 39 pontos, sete a mais que o Charlton, primeiro a aparecer na zona de rebaixamento -, o Middlesbrough tem bons resultados nos últimos seis jogos que disputou no Old Trafford, onde só perdeu duas partidas. Após a derrota para o Portsmouth na rodada anterior, o Manchester não pode mais tropeçar se quiser manter a distância do Chelsea rumo ao título, pois as equipes ainda se enfrentam em maio num jogo que pode ser considerado uma final. "Está sendo uma reta final mais condizente com as últimas temporadas e isso não é nada mau, todos gostam de ver um campeonato disputado", afirmou Frank Lampard, meia do Chelsea, antes da viagem da equipe para enfrentar o Newcastle no domingo. Aliás, essa partida pode marcar a volta do atacante Michael Owen após dez meses. O jogador sofreu uma grave lesão no joelho direito quando defendia a seleção da Inglaterra na disputa da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. A contusão aconteceu na partida contra a Suécia, pelo Grupo B, no dia 20 de junho. Apesar da pressão dos londrinos, o Manchester United está confiante. "Está tudo em nossas mãos, tudo depende de nós e é isso que importa", disse o zagueiro argentino Gabriel Heinze. Em Anfield, o Liverpool também tem uma partida importantíssima, pois uma vitória sobre o Wigan assegurará matematicamente ao time do técnico Rafa Benítez uma vaga para a Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. Completam a rodada os jogos: Tottenham x Arsenal; Bolton x Reading; Charlton x Sheffield United; Fulham x Blackburn; Watford x Manchester City e West Ham x Everton, todos no sábado. No domingo: Aston Villa x Portsmouth.