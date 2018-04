Com o resultado, os ingleses fizeram 5 x 4 na soma das duas partidas.

Os atacantes Fernando Torres e Victor Moses marcaram gols no começo de cada tempo, levando o Chelsea entre os quatro melhores do torneio, apesar da pressão do Rubin, que fez gols com Ivan Marcano, Goekdeniz Karadeniz e Bebars Natcho depois do intervalo.

O sorteio para os confrontos das semifinais acontece na sexta-feira.