Chelsea vence a 3ª seguida no Inglês O Chelsea começou com a corda toda a temporada 2004-05 do Campeonato Inglês. O time do milionário russo Roman Abramovich visitou nesta terça-feira o Crystal Palace e venceu por 2 a 0, gols de Drogba e Tiago. Por enquanto, é o único time com aproveitamento total, já que tem 9 pontos em três rodadas. O único que pode alcançá-lo é o Arsenal, que nesta quarta-feira enfrenta o Blackburn. Na outra partida disputada na terça, o Birmingham bateu o Manchester City por 1 a 0.