Chelsea vence Arsenal e mantém terceiro lugar no Campeonato Inglês

LONDRES - O Chelsea se manteve na terceira colocação no Campeonato Inglês ao vencer neste domingo o Arsenal por 2 a 1, em Stamford Bridge, em partida válida pela 23ª rodada do torneio nacional. Com o resultado, a equipe chegou aos 45 pontos, enquanto o rival permanece com 34, mais longe da disputa por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Para garantir a vitória neste domingo, o Chelsea foi fulminante nos minutos iniciais. A equipe abriu o placar da partida logo aos cinco minutos. Juan Mata recebeu lançamento de Azpilicueta e chutou forte, da entrada da área. O segundo gol do time da casa saiu aos 16 minutos. O meia Lampard converteu cobrança de pênalti, que foi sofrido por Ramires.

Com a boa vantagem, o Chelsea diminuiu o ritmo. O Arsenal aproveitou para marcar aos 12 minutos do segundo tempo, com Walcott, que recebeu passe de Cazrola, ficou cara a cara com o goleiro Cech e chutou colocado. O gol animou a equipe, que esboçou uma pressão, mas não conseguiu evitar a vitória do Chelsea.