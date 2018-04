Chelsea vence Birmingham e assume liderança da Premier League

Frank Lampard em duas oportunidades e Florent Malouda marcaram para o Chelsea, que soma 51 pontos em 22 jogos e terminou com a invencibilidade do Birmingham de 12 partidas.

O Arsenal ficou em terceiro com 49 pontos em 23 jogos ao empatar por 0 x 0 com o Aston Villa. O Manchester United está em segundo com 50 pontos em 23 apresentações.

Nesta quarta-feira, o United se classificou para a final da Copa da Liga.

Em outros jogos do dia, o Blackburn Rovers venceu por 2 x 1 o Wigan Athletic, enquanto o Everton ganhou do Sunderland por 2 x 0.