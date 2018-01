Chelsea vence clássico contra o Arsenal O Chelsea é quem continua mandando no Campeonato Inglês. Neste domingo, o time venceu tranqüilamente o clássico londrino contra o Arsenal por 2 a 0, mesmo atuando no Estádio de Highbury, casa do rival. Robben e Joe Cole fizeram os gols. Com o resultado, o Chelsea confirma a liderança e mantém a diferença de nove pontos sobre o Manchester United: 46 a 37. O Arsenal é o quinto, com 29. No outro jogo disputado neste domingo, o Middlesbrough empatou por 3 a 3, em casa, com o Tottenham.