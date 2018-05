Chelsea vence de virada e amplia vantagem no Inglês

O Chelsea passou grande sufoco diante do Fulham nesta segunda-feira, em Londres, mas com dois gols feitos em três minutos garantiu a vitória de virada por 2 a 1. Drogba marcou o primeiro para o time londrino e Smalling, contra, fez o último gol do confronto.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 45 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Inglês - na segunda colocação, o Manchester United tem 40 e enfrenta o Wigan na quarta-feira. Já o Fulham permanece em nono com 28 pontos.

Mesmo atuando fora de casa, o Fulham surpreendeu e abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Konchesky, o atacante Gera aproveitou o rebote do zagueiro Terry e bateu na saída de Peter Cech. O Chelsea dominou o adversário após o gol, mas só conseguiu virar na etapa final.

O primeiro gol saiu aos 26 minutos com Drogba, que aproveitou cruzamento de Ivanovic e cabeceou com perfeição. Três minutos depois, uma falha de Smalling resultou na vitória do Chelsea. Após chute cruzado de Kalou, Sturridge completou para boa defesa do goleiro Schwarzer. E no rebote, a bola resvalou no zagueiro e entrou para o gol.

Jogando fora de casa, o Birmingham venceu o Stoke City por 1 a 0 e subiu para a sétima colocação. Jerome marcou para os visitantes aos cinco minutos do segundo tempo.

Ainda nesta segunda-feira, o Blackburn empatou em casa com o Sunderland por 2 a 2, enquanto o Everton derrotou o Burnley, também em seus domínios, por 2 a 0.