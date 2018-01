Chelsea vence e abre 13 pontos O Chelsea deu neste sábado mais um grande passo rumo ao título inglês da temporada, ao derrotar o Southampton por 3 a 1. Com esse resultado, a equipe londrina abre 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Arsenal, que também neste sábado venceu o Norwich. Restam apenas sete rodadas para o final do campeonato. Os gols do Chelsea foram marcados por Lampard e Gudjohnsen (2). Phillips descontou para o Southampton. Com três gols do francês Thierry Henry e um de Ljungberg, o Arsenal goleou o Norwich por 4 a 1. A equipe chegou aos 67 pontos ganhos e reassumiu a segunda posição no campeonato. O Manchester United - que empatou por 0 a 0 com o Blackburn - caiu para a terceira colocação. A rodada será completada no domingo com dois jogos: Fulham x Portsmouth e West Bromwich x Everton. Veja os resultados deste sábado: Charlton 2 x 2 Manchester City Arsenal 4 x 1 Norwich Birmingham 1 x 1 Tottenham Crystal Palace 0 x 1 Middlesbrough Liverpool 1 x 0 Bolton Manchester United 0 x 0 Blackburn Newcastle 0 x 3 Aston Villa Chelsea 3 x 1 Southampton