Chelsea vence e alcança Manchester na liderança do Inglês Com gols de Michael Ballack e Florent Malouda, o Chelsea derrotou o Newcastle United por 2 x 0 nesta segunda-feira e empatou em pontos com o Manchester United na liderança do Campeonato Inglês a apenas uma rodada do final da competição. Ballack, que marcou os dois gols na vitória sobre o Manchester em 26 de abril, abriu o placar de cabeça, após cobrança de falta de Didier Drogba aos 15 minutos do segundo tempo. Malouda fez 2 x 0 a oito minutos do fim do jogo, estabelecendo uma rodada emocionante no próximo domingo --1 0 dias antes da final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester United. O Manchester, que bateu o West Ham United por 4 x 1 no último sábado, e o Chelsea somam 84 pontos, mas o Manchester leva vantagem no saldo de gols. O time visita o Wigan Athletic na semana que vem e manterá o título inglês se alcançar o mesmo resultado do Chelsea contra o Bolton Wanderers, no estádio Stamford Bridge. Até o gol de Ballack, o Chelsea sofreu para impor seu ritmo contra um adversário que jogava bem em casa. Michael Owen quase marcou no primeiro tempo, mas sua finalização foi salva em cima da linha pelo zagueiro John Terry.