Chelsea vence e avança às oitavas da Copa da Inglaterra

O Chelsea confirmou o favoritismo neste sábado e derrotou o Preston North End, da Segunda Divisão, por 2 a 0, fora de casa. Com a vitória, o time do técnico Carlo Ancelotti alcançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra e ainda manteve a invencibilidade de nove jogos.

Atual campeão, o Chelsea avançou na competição com gols de Anelka e Sturridge. O primeiro saiu aos 37 minutos do primeiro tempo. O atacante francês avançou pela esquerda, entrou na área e bateu rasteiro. A bola passou entre as pernas do goleiro, que foi atrapalhado pela zaga.

O placar foi ampliado logo no início da etapa final. Após cobrança de escanteio, Terry subiu de cabeça e a bola sobrou para Sturridge, que mandou para as redes na pequena área, aos 3 minutos. O Chelsea volta a campo na quarta-feira, para enfrentar o Birmingham, em rodada do Campeonato Inglês.

Ainda neste sábado, o Reading, da Segunda Divisão, bateu o Burnley por 1 a 0, e também chegou às oitavas de final. O time foi o responsável pela eliminação do Liverpool na rodada anterior.