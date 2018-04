Chelsea vence e confirma vaga na Copa dos Campeões

LONDRES - Com uma vitória apertada, o Chelsea não deixou escapar o lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões neste domingo, na rodada final do Campeonato Inglês. Ao vencer o Everton, por 2 a 1, o time dos brasileiros David Luiz, Ramires e Oscar confirmou o terceiro lugar na tabela, que dá a última vaga direta na competição europeia. A rodada contou ainda com vitórias de Tottenham, Arsenal e Liverpool e um impressionante empate por 5 a 5 do Manchester United na despedida do técnico Alex Ferguson.

No Stamford Bridge, Juan Mata e Fernando Torres marcaram os gols do triunfo do Chelsea. Naismith anotou o único gol do Everton. Ao vencer sua última partida no Inglês, o time londrino chegou aos 75 pontos e assegurou a terceira posição, cobiçada também por Arsenal e Tottenham.

Os dois times fizeram sua parte ao vencerem os jogos deste domingo, mas não alcançaram o rival. O Arsenal, ao bater o Newcastle por 1 a 0 (gol de Koscielny), ficou com o quarto lugar e garantiu sua vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões. Já o Tottenham terminou em quinto e terá que se contentar com a Liga Europa na próxima temporada. Aos 44 minutos do segundo tempo, Gareth Bale, artilheiro do time, marcou o gol da vitória sobre o Sunderland.

Em outro jogo aguardado nesta rodada final, o Manchester United não conseguiu se despedir de Alex Ferguson com vitória. O time chegou a liderar o placar com boa vantagem diante do West Bromwich, por 3 a 0 e até 5 a 2, mas cedeu o empate em 5 a 5 aos 41 minutos do segundo tempo. Em sua despedida, o treinador alcançou a marca de 1.500 jogos no comando da equipe. O meia Paul Scholes, de 38 anos, também se aposentou nesta partida.

Kagawa, Olsson (contra), Büttner, Van Persie e Chicharito marcaram os gols do Manchester, fora de casa. Pelos anfitriões, Lukaku anotou três gols. Em sua primeira temporada pelo United, o holandês Robin van Persie terminou na artilharia do Inglês, com 26 gols, três a mais que o uruguaio Luiz Suárez, do Liverpool.

Sem o atacante, ainda suspenso, o Liverpool encerrou o campeonato com uma vitória simples sobre o rebaixado Queens Park Rangers, do goleiro brasileiro Julio Cesar. O brasileiro Philippe Coutinho foi o autor do único gol da partida, que marcou a despedida do zagueiro Jamie Carragher, ex-jogador da seleção inglesa.

Já o vice-campeão Manchester City se despediu do Inglês com derrota. Sem o técnico Roberto Mancini, demitido na última segunda-feira, o time foi derrotado pelo Norwich por 3 a 2. Rodwell marcou os dois gols do City, que jogou em casa. A equipe encerrou sua campanha com 78 pontos, contra 89 do campeão Manchester United.

A rodada também marcou a aposentadoria do atacante Michael Owen, com passagens pelo Liverpool, Real Madrid e Manchester United. O Stoke, sua atual equipe, empatou com o Southampton por 1 a 1.

Ainda neste domingo, o Fulham aplicou 3 a 0 no Swansea, enquanto o West Ham venceu o Reading, rebaixado, por 4 a 2. O Wigan Athletic, outra equipe que caiu para a segundona, empatou com o Aston Villa por 2 a 2.