Chelsea vence e continua em segundo no Campeonato Inglês O Chelsea venceu em casa o Sheffield United por 3 a 0 neste sábado e segue atrás do Manchester no Campeonato Inglês. Com o resultado, os anfitriões somam agora 69 pontos e continua seis pontos atrás dos ´Diabos Vermelhos´. Os visitantes continuam em 16.º, com 31 pontos. A vitória do Chelsea começou a ser construída logo aos quatro minutos de jogo, com o ucraniano Shevchenko abrindo o placar. Aos 17, Kalou ampliou para os donos da casa. No segundo tempo, Ballack fez o terceiro aos 13 minutos, definindo o jogo para o vice-líder do Inglês. Nos outros deste sábado o Middlesbrough perdeu me casa para o Manchester City por 2 a 0; Reading e Portsmouth empataram em 0 a 0, o Tottenham H. Venceu o Watford por 3 a 1, o Wigan Athletic empatou sem gols com o Fulham e o West Ham venceu de virada o Blackburn por 2 a 1. Carlitos Tevez marcou o gol de empate em cobrança de pênalti. Atualizado às 16h25