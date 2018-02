Chelsea vence e dispara na liderança O Chelsea derrotou o Portsmouth por 2 a 0 nesta terça-feira e disparou na liderança do Campeonato Inglês. Com a vitória de hoje - a equipe londrina soma 49 pontos em 20 partidas, oito a mais que o Arsenal, o segundo colocado. A diferença, no entanto, pode cair um pouco nesta quarta-feira, já que o Arsenal enrfenta o Newcastle, na casa do adversário. Os dois gols da vitória do Chelsea foram marcados na parte final do jogo. O holandês Arjen Robben abriu a contagem quando faltavam 20 minutos para o encerramento e Cole ampliou no último minuto. "Eles (Portsmouth) dificultaram muito as coisas para nós?, disse o técnico José Mourinho. Em outras partidas da rodada, o Blackburn Rovers derrotou o Bolton por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do Liverpool sobre o Southampton. O Charlton bateu o Everton por 2 a 0 e o Middlesbrough também fez 2 a 0 sobre o Norwich. Tottenham Hotspur ficou no empate por 1 a 1 com o Crystal Palace. A 20ª rodada será completada ainda nesta terça com a partida entre Aston Villa e Manchester United.