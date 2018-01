Chelsea vence e disputará a final da Copa da Inglaterra Em uma partida dramática, o Chelsea venceu, neste domingo, fora de casa, o Blackburn na prorrogação e se classificou para a final da Copa da Inglaterra. O time londrino empatou em 1 a 1 no tempo normal e fez o gol da vitória no tempo extra. Agora, a equipe do técnico José Mourinho enfrentará o Manchester United, que goleou o Watford, no sábado, por 4 a 1. Lampard abriu o placar para os visitantes aos 16 minutos do primeiro tempo. O inglês recebeu passe de Ballack na entrada da área e chutou cruzado, no canto esquerdo do goleiro Friedel. Cansado pelo excesso de jogos, o time londrino relaxou e permitiu o empate no segundo tempo. Aos 20 minutos, Pedersen bateu falta da direita e Jason Roberts desviou com o pé, enganando o goleiro Petr Cech. Aos três minutos do segundo tempo da prorrogação, o alemão Ballack marcou o gol que colocou o Chelsea na final do campeonato de futebol mais antigo do mundo. Manchester e Chelsea têm chance de conquistar a ´tríplice coroa´ (Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês) nesta temporada. O time londrino pode ir mais além e conquistar quatro torneios neste ano, já que sagrou-se campeão da Copa da Liga Inglesa. Depois de seis meses de reforma, o estádio de Wembley será o palco da disputa da final da Copa da Inglaterra, que acontecerá no dia 19 de maio.