Chelsea vence e divide a liderança Com um gol do argentino Hernan Crespo, o Chelsea derrotou o Fulham por 1 a 0, neste sábado e, beneficiado pelo empate do Arsenal diante do Bolton por 1 a 1, agora divide a liderança do Campeonato Inglês, com 39 pontos. A rodada foi marcada pelo adiamento de duas partidas (Birmingham x Middlesbrough e Wolverhampton x Liverpool) devido ao mau tempo. Nos demais jogos do dia, o Aston Villa venceu o Blackburn por 2 a 0, o Everton bateu o Leicester por 3 a 2 e o Charlton fico no empate sem gols com o Newcastle. Neste domingo jogam Southampton x Portsmouth e Tottenham x Manchester United. Na segunda-feira Manchester City x Leeds completa a 17ª rodada.