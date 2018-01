Chelsea vence e espera para comemorar A equipe londrina do Chelsea fez a sua parte. Sem grandes dificuldades derrotou o modesto Fulham neste sábado por 3 a 1 e ficou muito perto de conquistar o seu primeiro título da Liga Inglesa em meio século. Com o resultado deste sábado, o clube do milionário russo Roman Abramovich chegou a 85 pontos ganhos e agora fica na expectativa de um tropeço do Arsenal - o segundo colocado, com 71 - para o Tottenham na próxima segunda-feira. Se o Arsenal não vencer, o Chelsea não poderá mais ser alcançado já que faltam apenas quatro rodadas para o final. Os gols da vitória foram marcados por Joe Cole, Frank Lampard e Eidur Gudjohnsen. John Collins descontou para o Fulham. Resultados deste sábado: Aston Villa 1 x 1 Bolton; Blackburn 0 x 0 Manchester City; Chelsea 3 x 1 Fulham; Crystal Palace 1 x 0 Liverpool; Everton 1 x 1 Birmingham; Middlesbrough 4 x 0 West Bromwich; Norwich 1 x 0 Charlton. Confira a classificação, os últimos resultados e os próximos jogos do Campeonato Inglês 2004/05.