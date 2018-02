Chelsea vence e fica mais perto do líder Manchester no Inglês Mesmo jogando fora de casa, o Chelsea derrotou o Manchester City por 1 a 0, nesta quarta-feira, em partida atrasada do Campeonato Inglês - o confronto válido pela 28.ª rodada foi adiado devido às oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Com a vitória, o segundo colocado diminuiu para seis pontos a diferença que o separa do líder Manchester United. Agora, com os mesmos 29 jogos disputados, o Manchester United soma 72 pontos e o Chelsea está com 66. Na partida desta quarta, o gol da vitória dos atuais bicampeões ingleses foi marcado pelo meia Frank Lampard, de pênalti, aos 28 minutos. Outro jogo atrasado do Campeonato Inglês foi disputado nesta quarta. E também fora de casa, o Arsenal ganhou do Aston Villa por 1 a 0, no Estádio Villa Park, em Birmingham. O tento da vitória da equipe londrina foi marcado pelo francês Diaby logo aos 9 minutos. A vitória levou o Arsenal ao terceiro lugar do Campeonato Inglês, com 55 pontos, dois a mais do que o Liverpool. Além disso, o time dos brasileiros Gilberto Silva, Denilson e Júlio Baptista ainda tem um jogo a menos dos que os principais adversários - falta ainda um confronto com o Manchester City.