Chelsea vence e lidera na Inglaterra Com um gol de Joe Cole aos 23 minutos do segundo tempo, o Chelsea venceu o Birmingham por 1 a 0 neste sábado e assumiu a liderança isolada do campeonato inglês - com seis pontos em duas rodadas. Na abertura do campeonato, há uma semana, a equipe do técnico português José Mourinho venceu o Manchester United por 1 a 0. O Liverpool, do técnico Rafa Benítez, venceu o Manchester City por 2 a 1, gols de Milan Barros e Steven Gerrard. O Fulham bateu o Bolton por 2 a 0 com gols de Andy Cole. Em outros jogos deste sábado, o Charlton venceu o Portsmouth por 2 a 1; Crystal Palace 1 x 3 Everton, Newcastle 0 x 1 Tottenham, Southampton 3 x 2 Blackburn. Completando os jogos deste sábado o Manchester United venceu o Norwich por 2 a 1. No domingo, o Arsenal enfrenta o Middlesbrough e tentará igualar o recorde de 42 partidas de invencibilidade. No outro jogo de domingo, West Bromwich recebe o Aston Villa.