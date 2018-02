Chelsea vence e mantém a liderança A equipe do Chelsea teve dificuldade, mas derrotou o Aston Villa neste domingo por 1 a 0, gol de Damien Duff aos 30 minutos do primeiro tempo, e se manteve com folga na liderança do Campeonato Inglês. A equipe soma agora 46 pontos ganhos em 19 rodadas e continua cinco pontos à frente do Arsenal, o vice-líder, que também neste domingo, derrotou o Fulham por 2 a 0 - gols de Henry e Pires. Jogando na casa do adversário, o Charlton empatou por 0 a 0 diante do Southampton e ocupa a sétima posição na tabela de classificação, com 28 pontos ganhos. O Southampton é o penúltimo colocado, com apenas 14. A 19ª rodada será completada ainda neste domingo com mais sete jogos: Crystal Palace x Portsmouth; Blackburn x Newcastle, Everton x Manchester City, Manchester United x Bolton, Norwich x Tottenham, Birmingham x Middlesbrough e West Brom x Liverpool.