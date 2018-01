Chelsea vence e mantém folga na ponta O Chelsea derrotou o Wigan Athletic por 1 a 0, neste sábado, no estádio Stanford Bridge, em Londres, e manteve a liderança folgada no Campeonato Inglês. Com o gol de John Terry, aos 22 minutos do segundo tempo, o atual campeão nacional subiu para 43 pontos, após 16 rodadas. O segundo colocado é o Liverpool, que bateu o Middlesbrough por 2 a 0, e está com 31 pontos. Os outros resultados deste sábado foram: Birmingham 1 x 0 Fulham, Blackburn 3 x 2 West Ham, Bolton 1 x 1 Aston Villa, Charlton 2 x 0 Sunderland e West Bromwich 2 x 0 Manchester City.