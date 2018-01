Chelsea vence e mantém liderança Enquanto a Europa está em recesso por conta das festas de final de ano, o futebol continua firme na Inglaterra. Nesta segunda-feira - na abertura da 18ª rodada - o Chelsea teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer o Fulham por 3 a 2 e se manteve com folga na liderança do campeonato, com 49 pontos. Depois de abrir 2 a 0 - com gols de Gallas e Lampard - o Chelsea relaxou e por pouco não é castigado. O Fulham foi para o ataque e chegou ao empate, gols de McBride e Helguson. O Chelsea reagiu e o argentino Hernan Crespo fez o gol da vitória aos 29 da etapa final. Com 37 pontos, o Manchester United ocupa a segunda colocação e pode diminuir um pouco a diferença, já que recebe o West Bromwich em casa e tem tudo para vencer. O Tottenham venceu o Birmingham por 2 a 0 e assumiu temporariamente a terceira colocação, com 34 pontos. Com gol do espanhol Reyes, o Arsenal venceu o Charlton por 1 a 0 e chega aos 29 pontos ganhos. A rodada terá mais sete jogos nesta segunda: Liverpool x Newcastle Manchester United x West Bromwich Albion Middlesbrough x Blackburn Portsmouth x West Ham Sunderland x Bolton Wigan x Manchester City Aston Villa x Everton