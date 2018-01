Chelsea vence e se aproxima do Arsenal Com um gol do atacante argentino Crespo, aos 43 minutos do segundo tempo, o Chelsea derrotou o Middlesbrough, por 2 a 1, neste domingo, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Com este resultado, o Chelsea se iguala ao Manchester United na vice-liderança, com 19 pontos, um atrás do líder Arsenal.