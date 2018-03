Chelsea vence e se aproxima do Arsenal A equipe do Chelsa teve dificuldades, mas venceu o Tottenham por 1 a 0 neste sábado e se aproximou um pouco mais do líder Arsenal, na classificação geral do Campeonato Inglês. Com a vitória de hoje, a equipe subiu para 70 pontos ganhos; se manteve na segunda posição, mas reduzir a vantagem do Arsenal para apenas quatro pontos. O único gol da partida foi marcado pelo holandés Hasselbaink aos 38 minutos do primeiro tempo. O Newcastle subiu para a quarta posição no campeonato ao derrotar o Everton por 4 a 2, mas terá de esperar o resultado de Liverpool x Blackburn, marcado para este domingo, para saber se vai conseguir se manter assim. O atacante Alan Shearer assumiu a liderança entre os artilheiros. Fez dois na goleada do Newcastle e passou o francês Thierry Henry, do Arsenal, que tem 22. A rodada prevê mais dois jogos para este domingo: Aston Villa x Manchester City e Liverpool x Blackburn. Na segunda, o Leeds enfrenta o Leicester. Veja os resultados deste sábado da 31ª rodada do Campeonato Inglês: Fulham 0 x 0 Birmingham Middlesbrough 2 x 0 Bolton Newcastle 4 x 2 Everton Tottenham 0 x 1 Chelsea Wolverhampton 1 x 4 Southampton