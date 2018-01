Chelsea vence e se aproxima do líder O Chelsea venceu o Everton por 3 a 1 neste sábado e assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês, com 33 pontos, dois a menos que o líder Arsenal, que foi derrotado pelo Manchester United por 2 a 0. A equipe foi beneficiada pela derrota do Liverpool para o Charlton por 2 a 0. Nos demais jogos do dia, o Newcastle derrotou o Aston Villa por 1 a 0, o Bolton passou pelo Blackburn por 1 a 0, o Fulham bateu o Leeds por 1 a 0, o Middlesbrough empatou com o West Ham por 2 a 2 enquanto o Southampton superou o Birmingham por 2 a 0. Tottenham e West Bromwich jogam neste domingo e na segunda-feira Sunderland e Manchester City completam a rodada.