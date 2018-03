Chelsea vence e se mantém na disputa Mesmo fora de casa, o Chelsea conseguiu derrotar o Bolton por 2 a 0, neste sábado, e se manteve na disputa pelo título do Campeonato Inglês. Agora, a equipe está com 61 pontos, seis a menos do que o líder Arsenal, que joga ainda hoje. Os dois gols do jogo saíram no segundo tempo, com John Terry e Damien Duff. Ainda neste sábado jogam: Birmingham x Leicester, Blackburn x Arsenal, Charlton x Middlesbrough, Everton x Portsmouth e Fulham x Leeds United. E no domingo completam a 28ª rodada: Manchester City x Manchester United, Southampton x Liverpool, Tottenham x Newcastle United e Wolverhampton x Aston Villa.