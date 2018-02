Chelsea vence e segue 6 pontos atrás do líder Manchester Com um golzinho solitário de Kalou, aos 46 minutos do segundo tempo, o Chelsea venceu o lanterna Watford fora de casa, por 1a 0, neste sábado, pela 31.ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória, o vice-líder Chelsea chegou a 72 pontos e manteve a diferença de seis pontos para o líder Manchester United - que goleou o Blackburn por 4 a 1 neste sábado. O Watford sege na última posição na classificação, com 20 pontos, seis atrás do penúltimo, o West Ham - que venceu o Middlesbrough por 2 a 0, com um gol de Zamora e outro de Carlitos Tevez, o seu segundo pelo time inglês.