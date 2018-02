Chelsea vence Liverpool e vai às semifinais da Copa da Liga

O Chelsea venceu o Liverpool por 2 a 0 nesta quarta-feira, em Londres, e se classificou para as quartas-de-final da Copa da Liga Inglesa. Lampard e Shevchenko marcaram os gols do time da capital, que se juntou a Arsenal, Everton e Tottenham, classificados anteriormente. O sorteio das chaves deve ser feito até o fim da semana, e as semifinais, ao contrário de todas as outras fases, são disputadas em dois jogos. Como a Copa da Liga é apenas o terceiro torneio em importância no país, atrás do Campeonato Inglês e da centenária Copa da Inglaterra, os técnicos escalaram vários reservas - os brasileiros Belletti, do Chelsea, Lucas e Fábio Aurélio, do Liverpool, foram titulares. Mas foram mesmo os astros que acabaram decidindo a parada. Lampard abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo, e um minuto depois o Liverpool perdeu o grandalhão Crouch, expulso por entrada violenta em Mikel. Mesmo à frente no placar, o Chelsea seguiu pressionando e definiu o placar com Shevchenko, já nos acréscimos. Para o Chelsea, o jogo marcou a estréia de Ballack na temporada, depois de se recuperar de uma grave lesão no tornozelo que o deixou fora de ação desde abril.