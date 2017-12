Chelsea vence Manchester e assume liderança Com um gol de pênalti marcado por Frank Lampard, o Chelsea venceu o Manchester United por 1 a 0, neste domingo, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês. Com esse resultado, a equipe chega aos 35 pontos ganhos em 14 rodadas, um a mais que o Arsenal, que mesmo jogando em casa, empatou com o Fulham por 0 a 0. Com a derrota deste domingo, o Manchester fica na terceira posição, com 31 pontos. A 14ª rodada teve os seguintes resultados neste domingo: Arsenal 0 x 0 Fulham; Chelsea 1 x 0 Manchester United, Liverpool 3 x 1 Birmingham City e Manchester City 0 x 1 Middlesbrough.