Chelsea vence Nottingham e avança na Copa da Inglaterra O Chelsea não encontrou dificuldades para vencer o Nottingham, da terceira divisão inglesa, em casa, por 3 a 0. Com o resultado, a equipe comandada por José Mourinho avança para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Os ´blues´ construíram a vitória ainda no primeiro tempo. Logo aos nove minutos de jogo, o ucraniano Andriy Shevchenko abriu o placar para os donos da casa. Na seqüência, Didier Drogba ampliou aos 18 e o nigeriano John Obi Mikel deu números finais a partida aos 45. Em Londres, o Arsenal ficou no 1 a 1 com o Bolton e terá que disputar um jogo-desempate. Nolan abriu o placar para os visitantes e o zagueiro Touré igualou para o time dos brasileiros Gilberto Silva, Denílson e Júlio Baptista. Nos outros jogos deste domingo, o West Bromwich se classificou ao vencer o Wolverhampton por 3 a 0, jogando fora de casa, e o Manchester City avançou com um triunfo por 3 a 1 sobre o Southampton, em Manchester. Atualizado às 16h05