Chelsea vence Porto em casa pela Liga dos Campeões

O Chelsea retomou a sua obsessão de conquistar o primeiro título da Liga dos Campeões da Europa com uma vitória. Vice-campeão do torneio na temporada 2007/2008, o time inglês venceu o Porto por 1 a 0, em partida válida pelo Grupo D da competição, disputada em Londres.

Apesar de não ter tido uma atuação brilhante, o time inglês dominou a partida, disputada sob chuva, e poderia ter vencido com maior facilidade se tivesse desperdiçado menos oportunidades. O gol da vitória do Chelsea foi marcado por Anelka, aos 3 minutos do segundo tempo. O meio-campista brasileiro Fernando, do Porto, foi expulso no final da partida.

Pela mesma chave, em má fase, o Atlético de Madrid, que tropeçou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, empatou por 0 a 0 com o Apoel Nicosia, do Chipre, jogando em casa. E o resultado poderia ter sido ainda pior para o time, já que o meio-campista Konstantinos Charalambides desperdiçou duas chances de gol durante o primeiro tempo.