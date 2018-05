Chelsea vence Portsmouth e segue na liderança isolada

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 40 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Manchester United, enquanto o Portsmouth permanece na lanterna com apenas 11. Já o Arsenal reassumiu a terceira colocação com o empate, mas deixou os londrinos abrirem oito pontos de vantagem.

Pressionado pela vitória do Manchester United na terça-feira sobre o Wolverhampton, o Chelsea iniciou a partida desta quarta pressionando o adversário. E aos 23 minutos chegou ao primeiro gol, com o atacante francês Anelka.

Os donos da casa seguiam superiores mesmo com a vantagem, mas não conseguiam ampliar. Até que o susto veio no retorno do intervalo, quando Piquionne empatou a partida para o Portsmouth aos sete minutos. Joe Cole, Malouda e Borini entraram e o Chelsea se lançou de vez ao ataque, mas o gol da vitória veio só a dez minutos do fim da partida, em pênalti cobrado por Lampard.

Depois da boa vitória sobre o Liverpool no final de semana, o Arsenal decepcionou nesta quarta-feira ao apenas empatar com o Burnley, fora de casa. Fábregas abriu o placar para os visitantes aos sete da etapa inicial, mas Alexander igualou de pênalti vinte minutos depois.

Por outro lado, o Liverpool se recuperou do mau resultado contra o Arsenal e bateu o Wigan nesta quarta-feira por 2 a 1, em casa. Ngog e Fernando Torres marcaram para os mandantes, enquanto Zogbia descontou para os visitantes.

Com uma atuação apagada de Robinho, o Manchester City foi facilmente batido fora de casa pelo Tottenham por 3 a 0, com dois gols marcados por Kranjcar e outro por Defoe. Os visitantes se mantiveram com 26 pontos e, assim, foram ultrapassados pelo Liverpool, que tem 27 e está em sexto. Já o Tottenham segue em quinto, com 30 pontos.