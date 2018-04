Chelsea vence Tottenham por 3 x 0 e lidera na Inglaterra

Veja também:

Inglês 09/10 - Classificação / resultados / calendário

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O Tottenham, sem triunfar em Stamford Bridge há quase 20 anos, teve a melhor chance da primeira meia hora de jogo até que Ashley Cole completou de cabeça um cruzamento de Didier Drogba e marcou pelo Chelsea.

Na segunda etapa, o Tottenham reclamou logo no início de um pênalti sobre Robbie Keane. O árbitro não marcou e o Chelsea aproveitou: pouco depois Michael Ballack balançou as redes, aos 13 minutos do tempo complementar, e Drogba fez o terceiro cinco minutos mais tarde.

A vitória manteve o Chelsea na liderança isoladamente, com 18 pontos. Os campeões do Manchester United têm 15 depois da vitória sobre o Manchester City por 4 a 3 neste domingo. City, Tottenham, Liverpool e Aston Villa têm 12 pontos.