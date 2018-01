Chelsea vence. Vantagem é de 11 pontos O líder Chelsea venceu nesta quarta-feira, pela 25.ª rodada do Campeonato Inglês, o Blackburn por 1 a 0, gol de Robben, no estádio do adversário. Agora, a vantagem para o Manchester United, segundo lugar, é de 11 pontos, já que o líder subiu para 64 pontos. Já o goleiro checo Petr Cech foi outro herói do Chelsea. Nesta quarta-feira ele quebrou um recorde, superando a marca do dinamarquês Peter Schmeichel, que no gol do Manchester ficou 694 minutos sem tomar gol em 1997. Cech confirmou a grande fase no jogo: até pegou um pênalti cobrado por Paul Dickov, aos 34 minutos de jogo. O último gol sofrido na liga pelo checo, contratado junto ao Rennes em junho, foi no dia 12 de dezembro do ano passado, no empate contra o Arsenal, por 2 a 2. Os outros resultados da rodada: Birmingham 2 x 1 Southampton; Everton 1 x 0 Norwich; Fulham 1 x 1 Aston Villa e Manchester City 1 x 1 Newcastle.