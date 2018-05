Chelsea vira, acaba com invencibilidade do Tottenham e retoma liderança do Inglês

Em um clássico londrino emocionante, o Chelsea levou a melhor ao bater de virada o Tottenham por 2 a 1, neste sábado, no estádio Stamford Bridge, pela 13.ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado positivo levou a equipe da casa de volta à liderança isolada - perdida horas antes com as vitórias de Liverpool e Manchester City - e fez com que acabasse com a invencibilidade do rival, o único que ainda não havia perdido na temporada.

Agora com 31 pontos, o Chelsea deixou Liverpool e Manchester City, ambos com 30, para trás. O Tottenham, com 24, segue na quinta colocação e pode ver o Arsenal, quarto com 25, abrir vantagem neste domingo - recebe o Bournemouth, no Emirates Stadium, em Londres.

Em campo, o Tottenham, comandado pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, surpreendeu fazendo um ótimo início de partida, pressionando o adversário e empurrando os rivais com ótimo toque de bola. Tanto é que o primeiro gol não demorou a sair. Aos 11 minutos, o dinamarquês Eriksen aproveitou sobra de bola na entrada da área e disparou um lindo chute de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro belga Courtois.

Em vantagem, o time visitante seguiu melhor e criou outras boas chances para ampliar. Mas foi castigado pouco antes do intervalo. No último minuto da primeira etapa, o atacante Pedro recebeu na intermediária, deu um corte seco, levou para a perna direita e deu um lindo chute no ângulo esquerdo do goleiro francês Lloris.

No segundo tempo, o Chelsea foi logo para cima e conseguiu a virada aos seis minutos. Diego Costa arrancou pela esquerda, deixou todo mundo para trás e cruzou rasteiro com perfeição para Moses chegar batendo de primeira, selando a vitória e a festa em Stamford Bridge.