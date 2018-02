Chelsea x Liverpool abre 2005 no futebol O Chelsea encara neste sábado o Liverpool na casa do adversário pela 21ª rodada da Liga Inglesa, o único campeonato europeu com rodada no primeiro dia do ano. Os líderes de Londres buscam uma vitória para manter a diferença de cinco pontos para o Arsenal, 2º colocado, que também sai de casa para enfrentar o Charlton. O Manchester United, terceiro colocado, viaja para encarar o Middlesbrough, que está em quinto lugar. Em outro jogo importante, o Everton, quarto na tabela, enfrenta o Tottenham em mais um clássico do Inglês.