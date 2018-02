Chicão é apresentado, e Antonio Carlos manda recado a Felipe

O Corinthians apresentou nesta segunda-feira seu mais novo reforço para 2008. O zagueiro Chicão, ex-Figueirense, assinou contrato por três anos e, na primeira vez que vestiu a camisa alvinegra, fez a tradicional média com a torcida ao afirmar que jogar no clube do Parque São Jorge - Série B à parte - era um sonho antigo. A coletiva do novo xerife corintiano, entretanto, não durou muito tempo. E de personagem principal ele virou coadjuvante. Veja também: Citadini depõe, mas não apresenta provas contra a MSI O ex-zagueiro Antonio Carlos, diretor-técnico do clube, virou a estrela. Falou sobre planejamento para o ano que vem e mandou um recado para o goleiro Felipe. "Ele tem de colocar a cabeça no lugar e se reapresentar ao Corinthians" avisou, com um certo ar de irritação. Os representantes do goleiro tiveram uma reunião com os dirigentes corintianos na tarde desta segunda. Na pauta, a renovação de contrato do atleta, que vai até 2011, para aumentar, assim, a multa rescisória - e, lógico, o salário. O pedido pelo goleiro não foi atendido, e, a princípio, nem será. "Houve um aumento de 80% até agora. Dentro da nossa realidade é uma excelente valorização", disse Antonio Carlos. "O Corinthians reconhece o trabalho do Felipe. Estamos caminhando ao encontro do que ele quer, mas dentro da realidade. Todos têm de se adequar à situação do Corinthians." Felipe recebe hoje R$ 30 mil mensais e quer mais de 100% de aumento. "Vamos conversar mais nos próximos dias", avisou o dirigente alvinegro. No domingo, logo após o jogo entre a seleção olímpica e a equipe dos melhores do Campeonato Brasileiro, Felipe disse estar apreensivo quanto ao seu futuro, sem saber onde vai jogar. O goleiro tem propostas do futebol europeu e, consciente da fama adquirida com a camisa 1 corintiano, apesar do rebaixamento, quer um bom aumento para seguir no Parque São Jorge. A multa atual para tirar Felipe do Corinthians é de US$ 10 milhões para times estrangeiros. Sem medo da pressão Chicão tem certeza de que não errou ao trocar um clube da Série A por um da B. "É um orgulho jogar no Corinthians, sei que vou ser feliz aqui", falou o zagueiro de 23 anos. "A responsabilidade é grande, mas trabalhei muito para chegar a esse momento." Otimista, Chicão avisa que o Corinthians fará uma boa campanha na Série B do Brasileiro do ano que vem. E vai além. "Temos de brigar pelo título, o acesso será conseqüência", declarou. "É obrigação fazer o Corinthians subir." O ex-jogador do Figueirense é o terceiro reforço corintiano. Antes dele, chegaram o atacante Lima e o meia Rafinha.